In dieser Dokumentation wird die Rolle der Priesterinnen in der minoischen Kultur, die durch eine Naturkatastrophe erschüttert wurde, beleuchtet. Internationale Archäologinnen und Historiker suchen nach neuen Erkenntnissen zum Vermächtnis der Minoer.

Die "weiblichste" Hochkultur des Mittelmeerraums?

Der Palast von Knossos wurde vor 120 Jahren wiederentdeckt – seither faszinieren die Minoer als erste Hochkultur Europas. Doch war es wirklich König Minos, der diese Gesellschaft führte? Neueste Forschungen deuten darauf hin, dass auf dem berühmten Thron von Knossos mächtige Priesterinnen saßen, die Göttinnen verehrten.



Der Film beleuchtet die Rolle dieser Frauen in der möglicherweise "weiblichsten" Hochkultur des Mittelmeerraums. Nach einer Naturkatastrophe bricht diese weiblich dominierte Ordnung zusammen: Religiöse Zweifel an den alten Kulten kommen auf, innere Konflikte führen zu Unruhen. Neue Herrscher übernehmen die Macht auf Kreta und etablieren neue Götter. Das mykenische Griechisch verdrängt das Minoische.

Die minoische Kultur inspiriert bis heute

Mit spektakulären Bildern folgt der Beitrag Experten wie Jan Driessen, der etwa mit DNA-Analysen nach neuen Erkenntnissen sucht. Inspiriert von minoischen Fresken, wird in stimmungsvollen Spielszenen die fiktive Geschichte einer jungen Frau erzählt, die von ihrer Mutter zur Priesterin geweiht werden soll – und zwar in einer Zeit, in der unter den einfachen Kretern bereits der Glaube an die Macht der Göttinnen und ihrer Priesterinnen bröckelt.

Bis heute inspiriert die minoische Kultur nicht nur Archäologen, sondern auch Künstler und die Gesellschaft ganz allgemein – von Sigmund Freud bis hin zu den Feministinnen des 20. Jahrhunderts.

"Aufstieg und Fall der Minoer - Das Geheimnis der Priesterinnen" begibt sich auf eine Reise nach Kreta, um die Rätsel dieser beeindruckenden Hochkultur zu entschlüsseln und ihre ungebrochene Relevanz zu zeigen.