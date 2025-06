Libyens Gaddafi – Herrschaft des Größenwahns

Schon kurz nach seiner Machtübernahme 1969 gilt der exzentrische Waffennarr als unberechenbar. In den folgenden Jahrzehnten unterdrückt er sein Volk und finanziert den internationalen Terrorismus. Und er sorgt für zahlreiche Eskapaden und skurrile Auftritte.

Chronik eines Autokraten

Gaddafis Einstufung des Westens als imperialistische Bedrohung macht den USA schon früh Sorgen. Die CIA setzt daher ihre besten Profiler an, um den Charakter des autokratischen Herrschers zu beurteilen. Die Experten attestieren ihm narzisstische, paranoide Züge sowie einen gewaltbereiten Charakter. Auch sein raubtierhaftes Verhalten Frauen gegenüber steht im Fokus.



Eingebettet werden diese psychologischen Analysen in die Chronik von Gaddafis Herrschaft, die sich trotz mehrerer Attentatsversuche, wirtschaftlicher Krisen sowie strenger UN-Sanktionen über vier Jahrzehnte zieht. Zudem kommen ehemalige Gefährten wie ein führender General und sein persönlicher Leibwächter zu Wort. Sie berichten davon, wie der Diktator sich an die Macht klammerte und blind für den wachsenden Unmut der Bevölkerung war, bis es 2011 zu einem blutigen Bürgerkrieg kam, der Gaddafis Ende einläutete.