Taylor Swift erfindet sich mit der „Reputation“-Ära neu: selbstbewusst und rebellisch. Sie kämpft für die Rechte an ihren ersten sechs Alben und schreibt Musikgeschichte: Die „Eras-Tour“ 2024/2025 ist die erfolgreichste Konzerttour aller Zeiten.

Pop-Milliardärin und das Geheimnis ihres Erfolgs

Taylor Swift ist die derzeit erfolgreichste Musikerin der Welt und setzt neue Rekorde. Millionen von jungen Frauen sehen in ihr nicht nur ein Pop-Idol. Was ist das Geheimnis ihres Erfolgs? Wie kann es sein, dass eine ganze Generation eine Pop-Milliardärin als eine von ihnen betrachtet? Die ihre Gefühle, ihre Träume und Traumata versteht und teilt und in poetisch-gefühlvolle Songs verwandelt?

Genau das will die zweiteilige Dokumentation beantworten. Unveröffentlichte Tonaufnahmen und seltenes Archivmaterial geben neue Einblicke in Taylor Swift und ihre Geschichte. Frühe Weggefährten, Chronisten und Swifties rekonstruieren ihren Weg vom Country-Nachwuchstalent zu einem der größten und einflussreichsten Popstars der Musikgeschichte.