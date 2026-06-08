„Becoming Taylor“ zeigt ihr Erwachsenwerden im Blitzlicht der Paparazzi, ihre Erfolge und bitteren Rückschläge. Nach einem öffentlichen Streit zieht sie sich 2016 aus der Öffentlichkeit zurück. Wie erobert sie ihre Karriere zurück?

Vom Country-Talent zu einer Pop-Milliardärin

Taylor Swift ist die derzeit erfolgreichste Musikerin der Welt und setzt neue Rekorde. Millionen von jungen Frauen sehen in ihr nicht nur ein Pop-Idol. Was ist das Geheimnis ihres Erfolgs?

Unveröffentlichte Tonaufnahmen und seltenes Archivmaterial geben neue Einblicke in Taylor Swift und ihre Geschichte. Frühe Weggefährten, Chronisten und Swifties rekonstruieren ihren Weg vom Country-Nachwuchstalent zu einem der größten und einflussreichsten Popstars der Musikgeschichte.

Wie kann es sein, dass eine ganze Generation eine Pop-Milliardärin als eine von ihnen betrachtet? Die ihre Gefühle, ihre Träume und Traumata versteht, teilt und in poetisch-gefühlvolle Songs verwandelt? Genau das will die zweiteilige Dokumentation beantworten.