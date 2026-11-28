Angesichts wachsender Spannungen auf den Weltmeeren gewinnt der Träger für Frankreich strategische Bedeutung. An Bord trainieren junge Rafale-Piloten Starts und Landungen auf engstem Raum – bei Tag, Nacht und schwierigen Wetterbedingungen.

Starts und Landungen vom kurzen Flugdeck

Drohnenangriffe auf Handelsschiffe, Kämpfe im Schwarzen Meer und der Ausbau der chinesischen Flotte zeigen die wachsende Bedeutung der Seewege. Frankreich verfügt mit der "Charles de Gaulle" über den einzigen nuklear angetriebenen Flugzeugträger Europas. Das 260 Meter lange Schiff ist Luftwaffenstützpunkt und schwimmende Militärbasis zugleich. Mehr als tausend Seeleute ermöglichen den Einsatz der Rafale-Kampfflugzeuge vom kurzen Flugdeck.

Härtetest für Frankreichs Marinepiloten

Die Dokumentation begleitet angehende Marinepiloten durch eine der anspruchsvollsten militärischen Ausbildungen. Belastungstests, Überlebenstraining im Wasser und erste Flugstunden bereiten sie auf die entscheidende Prüfung vor: die Landung auf einem sich bewegenden Flugzeugträger.

Die Fangseile müssen auf wenige Meter genau getroffen werden, bei Nacht fehlen fast alle optischen Orientierungspunkte. Der Film zeigt außerdem, wie der Trägerverband geschützt und eingesetzt wird und welche Rolle Frankreich seiner Marine angesichts internationaler Spannungen beimisst.