Mit modernen Methoden untersuchen Wissenschaftler die Kunstwerke. Die Darstellungen liefern Einblicke in das künstlerische Können, das Verhalten und die Weltanschauung der damaligen Bewohner. Die Höhle hatte vermutlich auch eine rituelle oder mythische Bedeutung.



Hinweise über die Nutzung der Höhle?



In der Vorzeit sind Mensch und Tier eng verbunden. In der Chauvet-Höhle verschmelzen Feuer und künstlerische Schöpfung miteinander. Es gibt Hinweise auf große Feuerstellen und die Inszenierung von Tierknochen, wie einem Bärenschädel. Dies deutet auf symbolische Handlungen hin.



Die Malereien geben auch Paläontologen wertvolle Informationen. Etwa über das Aussehen von Höhlenlöwen. Über Jahrtausende wohnen Menschen und Tiere abwechselnd in der Höhle. Möglicherweise nutzen sie sie sogar gleichzeitig.



Die Konservierung ist ein heikles Thema



Der Schutz der Höhle ist ein wichtiges Thema. Nach einem großen Felssturz bleibt sie gut 20.000 Jahre lang verschlossen. Ein Grund dafür, dass die Malereien so gut erhalten sind. Heute bedrohen Klimawandel sowie steigende Temperaturen und CO₂-Werte das empfindliche Gleichgewicht der Höhle. Wissenschaftler überwachen die Bedingungen mit Sensoren. Sie nutzen digitale Modelle, um Forschung und Vermittlung auch ohne direkten Zugang zu ermöglichen. Die Nachbildung "Grotte Chauvet 2 Ardèche" macht die prähistorische Kunst einem breiten Publikum zugänglich.



Die Chauvet-Höhle bewahrt eines der ältesten Kunstwerke der Menschheit. Die zweiteilige Dokumentation erkundet die für die Öffentlichkeit versiegelte Höhle. Sie erzählt von ihrer Entdeckung, von Mythen und Wissenschaft. Und sie zeigt, wie moderne Forschung die Bilder der Steinzeit für kommende Generationen bewahrt.