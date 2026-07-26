In Merenptahs nur rund zehnjähriger Regierungszeit endet die friedliche Blütephase des ägyptischen Königreichs. Der neue Pharao muss Rebellionen im Norden und Süden des Reiches niederschlagen und eine Allianz aus Libyern und Seevölkern im Westen abwehren.



Insbesondere der Angriff der Libyer in der Mitte seiner Regentschaft wird zur Gefahr für das ganze Land. Die Feinde im Westen schließen sich mit Migranten aus dem Norden zusammen, die gegen Ende der Bronzezeit in großen Scharen nach Ägypten strömen. Doch Merenptah kann die Feinde siegreich abwehren. Seine militärischen Erfolge lässt er in Karnak mit hymnischen Texten in Stein meißeln. Auf der sogenannten „Merenptah“- oder „Israel“-Stele wird zum ersten Mal das Wort „Israel“ erwähnt. Dies und Auffälligkeiten an der Mumie des Pharaos führen zu der Theorie, Merenptah könne der in der Bibel erwähnte Pharao sein, der beim Auszug der Israeliten aus Ägypten vom Roten Meer verschluckt wurde. Nach dem Tod des Pharaos Merenptah versinkt das Land im Bürgerkrieg, als sich zwei Thronanwärter die Krone streitig machen. Auch nach ihrem Tod erreicht die 19. Dynastie nie wieder die einstige Blüte. Auf den kranken Kindkönig Siptah folgt dessen Mutter Tausret als letzte Pharaonin der glanzvollen Familie Ramses des Großen.



Ramses der Große regiert 67 Jahre und gehört zu den mächtigsten Pharaonen des alten Ägypten. Seine monumentalen Bauwerke und seine zahlreichen Erfolge lassen ihn zur unsterblichen Legende werden.