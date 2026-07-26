Als junger Pharao zieht Ramses der Große in den Kampf, um die wichtige Festung Kadesch im heutigen Syrien zu erobern. Er scheitert – und dennoch wird der Feldzug zum Triumph.



Die verfeindeten Hethiter bieten ihm einen Waffenstillstand an, und Ramses lässt sich im Anschluss als Sieger darstellen. Reliefs mit seinen Heldentaten zieren Tempelwände, und Boten verbreiten die Geschichte vom gefürchteten Kriegerpharao in ganz Ägypten.



Der Bericht über die Ereignisse ist für Ramses fast bedeutender als die eigentliche Schlacht, und er beginnt, an seiner eigenen Legende zu arbeiten. Deswegen existieren noch heute so viele monumentale Bauwerke, Statuen sowie Texte über ihn. Anders als seine Vorgänger lässt er sich sogar schon zu Lebzeiten als gottgleich darstellen.



Große Berühmtheit erlangt auch sein Friedensschluss mit dem verfeindeten und mächtigen Hethiterreich. Der Text des Abkommens zwischen Ramses und dem hethitischen König Ḫattušili III. ist überliefert. Er gilt als erster Friedensvertrag der Welt, und eine Kopie davon befindet sich heute im UN-Hauptquartier in New York. Aus den Feinden werden in der Folge Verbündete, wie Tontafeln aus der einstigen hethitischen Hauptstadt zeigen. Nicht nur Pharao und König pflegen einen regen Briefverkehr, sondern auch ihre beiden Gemahlinnen. Sowohl die Große königliche Gemahlin Nefertari als auch die hethitische Königin Puduhepa sind kluge, erfolgreiche und selbstbewusste Herrscherinnen.



Ramses der Große regiert 67 Jahre und gehört zu den mächtigsten Pharaonen des alten Ägypten. Seine monumentalen Bauwerke und seine zahlreichen Erfolge lassen ihn zur unsterblichen Legende werden.