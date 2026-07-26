Ramses feiert zum 30-jährigen Regierungsjubiläum das Sed-Fest. Dabei vollzieht der über 50-jährige Pharao magische und sportliche Rituale, um sich zu verjüngen, seine Macht zu erneuern und dem Land seine geistige wie körperliche Leistungsfähigkeit zu beweisen.



Seinen größten Erfolg, den Abschluss des Friedensvertrages mit den Hethitern, festigt er durch die Vermählung mit einer Tochter des ehemals verfeindeten hethitischen Großkönigs.



Doch all seine Errungenschaften als Krieger, Diplomat und Bauherr bewahren Ramses nicht vor Schicksalsschlägen. In seinem langen Leben verliert er viele, die ihm nahestehen. Er muss seine Großen königlichen Gemahlinnen Nefertari und Isisnofret zu Grabe tragen sowie zahlreiche seiner Söhne. Darunter auch vier Thronfolger, die er zu künftigen Herrschern ausgebildet hatte.



Gegen Ende seiner langen Herrschaft überträgt er die Regierungsgeschäfte mehr und mehr seinem 13. Sohn Merenptah. Wird der unerfahrene, erst spät zum Thronfolger ernannte Prinz dem Erbe seines Vaters und der großen Verantwortung gerecht?



Ramses der Große regiert 67 Jahre und gehört zu den mächtigsten Pharaonen des alten Ägypten. Seine monumentalen Bauwerke und seine zahlreichen Erfolge lassen ihn zur unsterblichen Legende werden.