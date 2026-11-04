Cäsars Krieg gegen Gallien bringt ihm Einfluss und Reichtum. Die Eroberungen verändern den Handel im Römischen Reich. Auf dem Höhepunkt seines Aufstiegs begegnet der Feldherr Kleopatra. Doch sein Ehrgeiz wird ihm zum Verhängnis.

Wirtschaftliche Interessen und militärische Expansion

Im 1. Jahrhundert vor Christus steht Rom vor einer Zeitenwende. Die Republik dehnt ihren Einfluss immer weiter aus, Handel und Eroberung gehen Hand in Hand. Im Mittelpunkt der Veränderungen steht Julius Cäsar. Mit seinem Feldzug gegen Gallien verfolgt er nicht nur militärische Ziele: Er bringt ihm Reichtum, Einfluss und legt den Grundstein für seinen politischen Aufstieg.



Die Dokumentation erzählt diese Epoche auch aus der Perspektive des fiktiven Händlers Lucius Aulus Mercator. Auf seinen Reisen durch das Römische Reich zeigt sich, wie Kaufleute von neuen Handelswegen und Absatzmärkten profitieren und wie eng wirtschaftliche Interessen und militärische Expansion miteinander verbunden sind. So entsteht das Bild eines Reiches, dessen Aufstieg nicht allein auf seinen Legionen beruht, sondern ebenso auf Handel, Warenströmen und wirtschaftlicher Macht.

Die Schlacht von Alesia

Doch mit der Ausweitung der Eroberungen wächst der Widerstand gegen Cäsar. Unter Vercingetorix schließen sich zahlreiche keltische Stämme zusammen und stellen sich den römischen Legionen entgegen. Die Entscheidung fällt bei Alesia. Mit einem gewaltigen Belagerungsring zwingt Cäsar seine Gegner zur Aufgabe und sichert Rom die Kontrolle über Gallien, seine Ressourcen und Handelswege.

Auf dem Höhepunkt seiner Macht reist Cäsar nach Ägypten. Dort begegnet er Kleopatra, die um den ägyptischen Thron kämpft. Aus politischem Kalkül wird eine enge Allianz. Doch mit Cäsars Dominanz wächst die Zahl seiner Gegner in Rom. Seine Ernennung zum Diktator auf Lebenszeit weckt die Angst vor der Wiedereinführung der Monarchie und führt schließlich zu seinem gewaltsamen Ende.

Erzählt wird die Geschichte einer Welt im Umbruch. Die Erlebnisse eines reisenden Händlers zeigen, wie den Aufstieg Roms prägen.

Handel, Eroberung und Machtpolitik

Das Römische Reich aus neuer Perspektive: Menschen im Schatten der Mächtigen erzählen von Handel und Eroberung, von Intrigen und Gladiatorenspielen bis hin zu Terror und Gewalt.