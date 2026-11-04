Der Aufstand der keltischen Königin Boudicca erschüttert Roms Herrschaft in Britannien. Gleichzeitig wächst im Senat der Wiederstand gegen Nero, dessen Selbstinszenierung und Angst vor Verschwörungen immer größere Ausmaße annehmen.

Neros Herrschaft - glänzende Fassade und Konflikte

Im 1. Jahrhundert nach Christus ist das Römische Reich eine Weltmacht. Kaiser Nero will nicht nur herrschen, sondern auch als genialer Künstler und Visionär bewundert werden. Mit aufwendigen Auftritten und prunkvollen Bauprojekten setzt er sich selbst in Szene. Doch hinter der glänzenden Fassade wachsen Konflikte und Widerstand.



Die Dokumentation begleitet den fiktiven Senator Helvidius Priscus, der die politischen Entwicklungen am Kaiserhof aus nächster Nähe erlebt. Er erzählt, wie Neros Herrschaft zunehmend von Misstrauen, Intrigen und dem Ringen um Einfluss geprägt wird. Im Senat wächst die Kritik am Kaiser.

Aufstand der Kelten und der Brand Roms im Jahr 64

Gleichzeitig gerät die römische Herrschaft an den Grenzen des Imperiums unter Druck. In Britannien führt die keltische Königin Boudicca einen massiven Aufstand gegen die römische Besatzung. Die Krieger zerstören strategisch wichtige Städte wie Camulodunum (heute Colchester), Londinium (London) und Verulamium (St Albans), bevor die Legionen den Aufstand schließlich niederschlagen.

Nach dem verheerenden Brand Roms im Jahr 64 lässt Nero die Domus Aurea errichten, einen Palast von beispielloser Größe. Das monumentale Bauprojekt wird zum Symbol seines Machtanspruchs und seiner Verschwendungssucht. Die Schuld an der Brandkatastrophe schiebt der Kaiser den Christen zu und verfolgt sie mit großer Härte. Die Unzufriedenheit mit seiner Herrschaft wächst.

Erzählt wird die Geschichte von Kaiser Nero, dessen Ehrgeiz und Machtstreben ihn schließlich zu Fall bringen. Aus der Perspektive des Senators Helvidius Priscus verbindet sie die Ereignisse am Hof mit den dramatischen Entwicklungen im Römischen Reich.

Handel, Eroberung und Machtpolitik

Das Römische Reich aus neuer Perspektive: Menschen im Schatten der Mächtigen erzählen von Handel und Eroberung, von Intrigen und Gladiatorenspielen bis hin zu Terror und Gewalt.