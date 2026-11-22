Alexander droht seinen Anspruch auf den makedonischen Thron zu verlieren. Die neue Ehe seines Vaters Philipp II. verändert die Machtverhältnisse am Hof. Führt ein Verrat gegen den König tatsächlich zu Alexanders Aufstieg?

Einer der folgenreichsten Herrscherwechsel der Antike

Mit Kleopatra Eurydike tritt eine neue Königin an der Seite von Philipp II. auf den Plan. Ein gemeinsamer Sohn könnte Alexander in der Thronfolge verdrängen. Für Alexander und seine Mutter Olympias steht nicht nur ihre politische Zukunft auf dem Spiel. Als Philipp wenig später ermordet wird, beginnt eines der rätselhaftesten Intrigenspiele der Antike.

Der Täter ist kein ausländischer Feind, sondern Pausanias, ein Leibwächter aus dem engsten Umfeld des Königs. Ein Verrat aus den eigenen Reihen erschüttert das makedonische Königshaus. Doch handelt Pausanias allein? Oder steht hinter dem Attentat eine größere Verschwörung?

Am Tag des Anschlags zum König ausgerufen

Olympias und Alexander profitieren unmittelbar vom Tod Philipps. Deshalb fällt der Verdacht schon früh auf die engste Familie des Königs. Noch bevor Pausanias seine Beweggründe offenlegen kann, wird er auf der Flucht getötet. Der einzige Mann, der Antworten geben könnte, verstummt für immer.

War die Ermordung Philipps ein persönlicher Racheakt? Wurde der Attentäter von mächtigen Verbündeten unterstützt? Und ebnete ein Verrat am eigenen Vater tatsächlich Alexanders Weg auf den Thron? Sicher ist nur: Der junge Prinz handelte sofort. Noch am Tag des Anschlags ließ er sich zum König ausrufen und beseitigte mögliche Rivalen.

Die Episode rekonstruiert die Machtkämpfe am makedonischen Hof und geht der Frage nach, ob einer der folgenreichsten Herrscherwechsel der Antike durch einen Verrat aus dem engsten Kreis der Königsfamilie möglich wurde. Begann Alexanders Aufstieg zum Welteroberer mit einem ungeklärten Mord?

Verrat und Intrigen verändern den Lauf der Geschichte

Verrat und Intrigen der Antike zeigen, wie sich der Lauf der Geschichte verändern kann – und warum Macht, Loyalität und persönliche Interessen bis heute politische und gesellschaftliche Entwicklungen prägen.