Gemeinsam mit verbündeten Stämmen zieht Boudicca gegen die Besatzer in den Krieg. Mehrere römische Zentren fallen. Wird ihr Feldzug die römische Herrschaft in Britannien zu Fall bringen?

Der Verrat am Bündnis entfacht einen Aufstand

Boudicca und ihr Mann Prasutagus regieren den Stamm der Icener. Um den Frieden mit Rom zu sichern, setzt der König seine Töchter und Kaiser Nero als Erben ein. Doch nach seinem Tod brechen die Römer die Vereinbarung und reißen das Reich der Icener an sich.

Für Boudicca ist dies ein folgenschwerer Verrat. Der römische Finanzverwalter Catus Decianus lässt Land und Besitz der Icener beschlagnahmen. Boudicca wird öffentlich ausgepeitscht, ihre Töchter werden misshandelt. Was als Sicherung römischer Macht gedacht ist, führt zum Gegenteil: Der Verrat am Bündnis entfacht einen Aufstand.

Boudiccas blutige Rache mit unzähligen Todesopfern

Boudicca vereint die Icener mit den benachbarten Trinovanten und weiteren Stämmen. Gemeinsam greifen sie Zentren der römischen Herrschaft an. Camulodunum, Londinium und Verulamium werden zerstört, Zehntausende Menschen sterben.

Doch kann Boudicca den Verrat rächen und die Römer von der Insel vertreiben? Oder wird der Aufstand an der militärischen Stärke Roms scheitern? Als Statthalter Suetonius Paulinus seine Legionen sammelt, steht Britannien vor der entscheidenden Schlacht.

Verrat und Intrigen verändern den Lauf der Geschichte

Verrat und Intrigen der Antike zeigen, wie sich der Lauf der Geschichte verändern kann – und warum Macht, Loyalität und persönliche Interessen bis heute politische und gesellschaftliche Entwicklungen prägen.