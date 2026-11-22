Mit Reformen und spektakulären Spielen gewinnt Caligula zunächst die Unterstützung der Bevölkerung. Nach einer schweren Krankheit verändert sich seine Herrschaft. Misstrauen, Gewalt und Machtkämpfe führen zu einer Verschwörung im Herzen des Imperiums.

Kaiser Caligula: Hoffnung auf einen Neuanfang

Nach dem Tod von Kaiser Tiberius wird Caligula im Jahr 37 zum Kaiser. Die Erwartungen sind groß. Der junge Herrscher senkt Steuern, holt Verbannte zurück und begeistert die Bevölkerung mit aufwendigen Wagenrennen und Gladiatorenspielen. Viele hoffen auf einen Neuanfang für das Römische Reich.

Doch die Stimmung schlägt um. Nach einer schweren Erkrankung verändert sich Caligulas Regierungsstil grundlegend. Antike Quellen berichten von wachsendem Misstrauen, demütigenden Strafaktionen und einem Herrscher, der keine Kritik mehr duldet. Selbst einflussreiche Senatoren und enge Vertraute geraten ins Visier des Kaisers.

Verräter in den eigenen Reihen

Woher kommt dieser Wandel? Caligulas Kindheit ist geprägt von Gewalt, politischen Intrigen und familiären Verlusten. Sein Vater Germanicus stirbt unter ungeklärten Umständen. Seine Mutter und Geschwister werden verfolgt. Früh erlebt er, wie gefährlich Machtkämpfe in Rom sein können.

Formen diese Erfahrungen seinen späteren Herrschaftsstil? Während sich Caligula immer mehr isoliert, wächst der Widerstand im Umfeld des Hofes. An die Spitze einer Verschwörung gegen ihn tritt ausgerechnet Cassius Chaerea, ein Offizier der Prätorianergarde. Der Mann, der den Kaiser schützen soll, wird zu dessen gefährlichstem Gegner. Warum entschließt er sich zum Verrat?

Verrat und Intrigen verändern den Lauf der Geschichte

Verrat und Intrigen der Antike zeigen, wie sich der Lauf der Geschichte verändern kann – und warum Macht, Loyalität und persönliche Interessen bis heute politische und gesellschaftliche Entwicklungen prägen.