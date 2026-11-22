Nach seinem Triumph von Cannae scheint Hannibal Rom besiegen zu können. Doch während er in Italien kämpft, verweigern ihm politische Gegner in Karthago die nötige Unterstützung. Wird Verrat aus den eigenen Reihen seinen Feldzug scheitern lassen?

Politische Gegner in den eigenen Reihen

Hannibal Barkas gilt ab 219 vor Christus als Roms gefährlichster Gegner. Mit seinen Siegen bei Trebia, am Trasimenischen See und schließlich bei Cannae bringt er die Römische Republik an den Rand des Zusammenbruchs. Der Weg zum entscheidenden Schlag gegen Rom scheint offen.

Doch dann wird Hannibal aus den eigenen Reihen ausgebremst, berichten antike Quellen. Nach seinem Triumph von Cannae fordert der karthagische Feldherr Verstärkung und Nachschub aus der Heimat. Doch in Karthago wächst der Widerstand gegen ihn. Sein Rivale Hanno und einflussreiche Politiker verweigern weitere Unterstützung.

Showdown in Karthago

Der römische Geschichtsschreiber Livius porträtiert Hanno als "warnende Stimme" in diesem politischen Kurs. Während Hannibal fernab der Heimat um den Sieg kämpft, entscheidet sich in Karthago sein Schicksal.

Stellen sich führende Vertreter der karthagischen Elite tatsächlich gegen den Feldherrn? Kann Hannibal den Krieg noch gewinnen, obwohl ihm die massive Unterstützung aus der Heimat verwehrt wird? Oder ermöglicht eben dieser politische Widerstand in Karthago das Überleben Roms? Die Episode fragt, ob nicht die römischen Legionen, sondern politische Gegner in den eigenen Reihen über Hannibals Niederlage entschieden haben könnten.

Verrat und Intrigen verändern den Lauf der Geschichte

Verrat und Intrigen der Antike zeigen, wie sich der Lauf der Geschichte verändern kann – und warum Macht, Loyalität und persönliche Interessen bis heute politische und gesellschaftliche Entwicklungen prägen.