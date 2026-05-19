Leiden, bleiben oder scheiden

Immer mehr Paare versuchen mithilfe eines Paartherapeuten, andere mit einer Trennung auf Zeit ihre Beziehung zu retten. "37°" begleitet zwei Paare bei ihrem Vorhaben, eine endgültige Trennung abzuwenden und ihre Versuche, sich zu verstehen.

Ein neues Wir?

Sylvia und Jürn, beide 62, sind seit 15 Jahren verheiratet. Doch Sylvia fehlt in der Beziehung etwas: Zärtlichkeit, Nähe, Leidenschaft. Sie beginnt eine Affäre und hält sie lange geheim. Als Jürn davon erfährt, bricht für ihn eine Welt zusammen. Zwischen Schmerz und Hoffnung ringen beide um ihre Ehe. Sie streiten, reden, weinen. Sylvia kann die Affäre jedoch nicht beenden. Jürn will Sylvia trotzdem nicht verlieren und versucht zu verstehen, ob und wie ihre Beziehung weitergehen kann. In einer Paartherapie wollen sie ihre Liebe neu verhandeln: mit offenen Gesprächen, neuen Regeln und schwierigen Kompromissen.

Abstand für die Liebe

Auch bei Barbara(48) und Olaf(49) aus Berlin steckt die Beziehung in der Krise. Streit bestimmt ihren Alltag und Konflikte eskalieren immer wieder. Schließlich rät der Paartherapeut zu einem drastischen Schritt: eine Trennung auf Zeit. Olaf packt seine Sachen und zieht in einen Camper. Während er unterwegs ist, bleibt Barbara mit den Kindern zu Hause zurück. Der Abstand soll beiden helfen, wieder zu sich selbst zu finden und herausfinden, ob ihre Beziehung noch eine Zukunft hat.



Die Dokumentation begleitet Paare in einer existenziellen Phase: Wenn Liebe brüchig wird und Menschen den Mut finden müssen, ihre Beziehung neu zu denken. Kann ihre Liebe eine zweite Chance bekommen?