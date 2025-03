Merlin (20), Liska (19) und Angelo (18) sind an Regelschulen gescheitert. Eine letzte Chance auf einen Abschluss bekommen sie an der Hamburger GANGWAY- Schule. 37 Grad hat sie über ein Jahr bei ihrem Neustart begleitet: Können sie ihre Ziele erreichen?

Merlins Weg aus der Sucht

Merlin (20) war drogensüchtig und zeitweise obdachlos. 2022 machte er einen Entzug und wohnt seitdem bei seinem Vater und dessen Lebensgefährtin. Jetzt will er unbedingt seinen mittleren Schulabschluss, den MSA, schaffen. Er träumt davon, zu studieren und später in der Suchtberatung zu arbeiten. Merlin will unbedingt etwas aus seinem Leben machen und sich und der Welt beweisen, dass er sich geändert hat.

Liska kämpft für ihre Zukunft

Seine Mitschülerin Liska (19) kämpft schon länger mit Depressionen und Ängsten. Sie wurde an ihrer alten Schule gemobbt, bis sie irgendwann gar nicht mehr hinging. 2023 ließ sie sich in einer Klinik behandeln und fühlt sich seitdem stabiler. Jetzt setzt Liska alles daran, die Schule durchzuziehen, um bessere Chancen auf einen Ausbildungsplatz zu haben - am liebsten bei der Bundeswehr. Sie macht viel Sport, um sich physisch und psychisch zu stärken, oft auch zusammen mit ihrer Mutter Yvonne, die sie unterstützt, wo sie kann.

Angelo sucht seinen Platz

Der 18-jährige Angelo hat schon acht Mal die Schule gewechselt. Nirgends kam er klar, wurde gemobbt, eckte an, schmiss wieder hin. Lange lebte er nicht bei seiner Familie, vor kurzem ist er wieder bei seiner Mutter und der kleinen Schwester eingezogen. An der GANGWAY-Schule hofft er, endlich seinen Platz zu finden.

Ein Neuanfang für viele

Rund einhundert Schülerinnen und Schüler besuchen aktuell die GANGWAY-Schule in Hamburg-Wilhelmsburg - eine sogenannte Ergänzungsschule, kofinanziert von Schulbehörde und Jugendamt. In kleinen Klassen mit engagierten Lehrern und einem individuellen Konzept werden sie dabei unterstützt, wieder an sich selbst zu glauben.



Merlin, Liska und Angelo sind zu dritt in ihrer MSA-Klasse. Eigentlich beste Voraussetzungen dafür, einen Abschluss zu schaffen. Werden sie ihre Träume verwirklichen können? Die 37 Grad-Reportage begleitet die Drei ein Jahr lang in ihrem Schulalltag und in den Monaten nach den Prüfungen.