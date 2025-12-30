Anna und Anas - Zwei Kriege, eine Liebe

Anas und Anna kommen aus Ländern, die vom Krieg geprägt sind – Syrien und der Ukraine – und begegnen sich in Berlin. Anas flieht mit 18 Jahren aus Syrien, kommt allein über die Balkanroute nach Deutschland und wird dort durch ein Foto mit Angela Merkel zur Symbolfigur der sogenannten „Willkommenskultur“.

Ankommen in Deutschland

In den Jahren danach kämpft er sich Schritt für Schritt ins deutsche Leben: Sprache lernen, Schule nachholen, eigene Wohnung finden – Dating, Liebe oder Beziehung spielen für ihn lange keine Rolle. Das ändert sich, als er 2019 Anna trifft. Die Ukrainerin ist voller Hoffnung neu in Berlin, die beiden verlieben sich schnell und leben fortan zusammen.

Neue Herausforderungen

Doch 2022 bricht der Krieg in Annas Heimat aus – und plötzlich ist es ihre Welt, die aus den Fugen gerät. Anas, der seine eigenen Kriegserfahrungen lange verdrängt hat, wird in dieser Zeit zu ihrer größten Stütze. Die beiden verbindet plötzlich mehr als nur Liebe: ein tiefes Verständnis füreinander, das ohne viele Worte auskommt.

Zukunft und Heimat

Heute sind die beiden verlobt, leben und arbeiten in Berlin. Sie träumen davon, eines Tages eine Familie zu gründen, in der die Herkunft keine Grenzen setzt, sondern Vielfalt verbindet. Für sie bedeutet Heimat nicht mehr ein einzelner Ort, sondern das gemeinsame Leben, das sie sich Schritt für Schritt aufbauen.