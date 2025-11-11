Meine Oma vergisst mich

Lunas Oma Elvira war früher die Seele der Familie. Immer für ihre Enkelinnen da, schenkte sie ihnen viel Zeit und Wärme. Heute ist Elvira schwer an Demenz erkrankt. Orientierung und Zeitgefühl sind verloren, Erinnerungen verblassen, und ihre Bedürfnisse kann sie oft kaum noch äußern. Regelmäßig besucht Luna sie im Pflegewohnheim und versucht, kleine Momente der Freude zu schenken. Doch oft erkennt sie ihre Oma kaum wieder, der vertraute Charakter scheint fast verschwunden.

In Deutschland leben rund 1,8 Millionen Menschen mit Demenz. Die Krankheit zerstört schleichend Sprache, Erinnerung und Urteilsvermögen – ein schmerzhafter Prozess für Betroffene und Angehörige. Manchmal wird die Pflege zu Hause zu schwer, dann ist ein Pflegeheim notwendig.

Theater als Brücke

Auch Elvira lebt inzwischen im Pflegewohnheim. Besonders bereichernd für Luna ist die Theatergruppe „PAPILLONS“. Seit 2016 treten Menschen mit und ohne Demenz auf und geben den Lebensgeschichten der Bewohnerinnen und Bewohner eine Bühne. Für Luna ist das ein Trost – die Anerkennung und Teilhabe tun ihrer Oma gut. Durch diese Erfahrungen verändert sich auch Lunas Blick auf „würdevolles Altern“: zwischen schweren und hellen Momenten, zwischen Loslassen und Festhalten. Trotz aller Herausforderungen bleibt ihre Hoffnung, ihrer Oma etwas zurückzugeben und ein Stück ihrer Geschichte zu bewahren.