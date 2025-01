ZDFmitreden: Arm und Reich

Wofür geben die Menschen in Deutschland das meiste Geld aus? Die ZDFmitreden-Community war der Meinung, dass es nicht den Großteil in Freizeitaktivitäten (5 Prozent) oder das Budget für das Auto und den Nahverkehr (4 Prozent) investiert, sondern in das Wohnen (80 Prozent). Mietkosten oder Kredite – hier waren sich die meisten Befragten einig, obwohl jüngere Personen unter 25 Jahren noch etwas weniger in die Wohnkosten stecken (67 Prozent) und mehr in ihre Hobbies und freizeitlichen Beschäftigungen (17 Prozent). Mit steigendem Alter sinken die Ausgaben für Freizeit und steigen für den Wohnraum. Etwa jede fünfte Person gab außerdem an, das meiste Geld für Nahrungsmittel auszugeben (20 Prozent).



Viele Teilnehmende versuchen aktuell, bei Einkäufen von beispielsweise Kleidung oder Elektronik zu sparen (32 Prozent), vor allem Personen unter 45 Jahren. Manche versuchen aber auch bei ihren Ausgaben für den Urlaub das Geld besser zusammenzuhalten (22 Prozent).