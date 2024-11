ZDFmitreden: Halloween - Love Sucks

Ob Kostümparty, Kürbisse schnitzen oder Süßigkeiten-Jagd – 46 Prozent der Befragten gaben an, Halloween zu feiern. Dennoch sehen zwei Drittel der Teilnehmenden Halloween kritisch: 71 Prozent empfinden den Tag als überbewertet, 56 Prozent feiern ihn gar nicht. Am häufigsten begründeten sie dies mit mangelndem Interesse (74 Prozent), fehlender Tradition (59 Prozent) oder der Wahrnehmung, Halloween sei zu kommerziell (46 Prozent).



Trotz dieser Vorbehalte finden 47 Prozent der Befragten, dass Halloween eine schöne Tradition ist. Diejenigen, die feiern, verbringen den Tag typischerweise mit dem Verteilen von Süßigkeiten, dem Kürbisschnitzen oder dem Besuch einer Kostümparty. 46 Prozent der Feiernden verkleiden sich und über ein Drittel (38 Prozent) dekoriert Wohnung oder Haus für Halloween.



Die Frage, ob Halloween zum Herbst dazugehört, spaltet die ZDFmitreden-Community. Etwa die Hälfte findet, Halloween gehöre zum Herbst, die andere Hälfte ist anderer Meinung. Nur rund 16 Prozent sehen in Halloween einen wichtigen Feiertag.



Obwohl sich gerade mal jede sechste befragte Person als abergläubisch beschreibt (16 Prozent), gaben über zwei Drittel an, schon einmal etwas aus Aberglauben getan oder unterlassen zu haben. Viele von ihnen berichten, sie würden regelmäßig auf Holz klopfen, nicht unter Leitern hindurchlaufen oder aber die Zahl 13 vermeiden. Auch Rituale der Raunächte, also die zwölf Nächte zwischen Weihnachte und dem 6. Januar, die das neue Jahr vorberieten sollen, spielen für mehrere Befragte eine Rolle.