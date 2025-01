ZDFmitreden: "ZDFheute live"

Seit September 2020 bietet "ZDFheute live" exklusive Livestreams online in der ZDFMediathek, ZDFheute App und über Social Media. Aktuelle Themen, Berichterstattungen vor Ort sowie Antworten auf Fragen und Kommentare finden in den Sendungen Platz. "ZDFheute live" lädt somit ein, gemeinsam in den Livestreams über wichtige Themen zu diskutieren. Wir haben die ZDFmitreden-Community gefragt, ob sie die Sendung kennt, wie sie ihr gefällt und ob sie an den Live-Diskussionen teilnimmt. Mehr als 8.000 Personen haben an der Umfrage teilgenommen.