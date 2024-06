ZDFmitreden: “Neue Doku-Serie ”Breaking””

Das Video kam größtenteils gut an: 65 % hat das Video “sehr gut” oder “gut” gefallen, allerdings wollen nur 41 % wissen, wie die Serie weitergeht. Mit 58 % der Befragten ist auch die Mehrheit von der Idee der Serie überzeugt, aber nur 39 % wollen weitere Folgen der Serie sehen. Das Video ruft bei den Befragten eher keine Emotionen (insg. 51 %) als positive hervor (insg. 38 %) und kaum negative (insg. 6 %). Blick in die Altersgruppen: Die Serie spricht unter 35-Jährige etwas besser an als ältere Befragten. Besonders gut gefallen haben mit Abstand die “Tanzaufnahmen der Sportlerinnen und Sportler” (insg. 52%). Es folgen: “Einblicke in das Training mit Kadertrainer” (insg. 37%), “Erzählungen von den Sportlerinnen” (insg. 37%) und “Einblicke in das Ranking-Battle" (insg. 31%) sowie “Erklärungen des Experten Noindex” (insg. 27%). Am wenigsten gefallen haben die “Kommentare aus dem Umfeld der Sportlerinnen” (insg. 16%). Hier lohnt sich ein Blick in die verschiedenen Altersgruppen: Während bspw. die “Einblicke in das Ranking-Battle" bei den Jüngeren besonders beliebt sind, interessieren sich ältere Befragte eher für die Erzählungen und Tanzaufnahmen der Sportlerinnen. Der Breaking-Experte “Noindex” wird von gut der Hälfte mit “sehr gut” oder “eher gut” bewertet.



Die Befragten empfinden das Video als “modern” und “verständlich”. Der technische Schnitt wird von 43 % als “eher gut” bewertet, 19 % sagen dagegen “eher nicht gut” – auch der Aufnahmestil erhält von insgesamt 63 % eine positive Bewertung. Die Musik wird gleichermaßen positiv, aber auch negativ bewertet. Bei jüngeren Befragten kommt die Musik tendenziell besser an. Bei der Bewertung der Stil-Elemente wird die Zielgruppen-Ansprache sehr deutlich: die Gruppen über 45 Jahre gefallen die Elemente eher nicht, sie fühlen sich von Musik, Schnitt und Aufnahmestil weniger bis wenig angesprochen.