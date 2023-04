Aber selbst dort gibt es vielversprechende Lösungsansätze. Der mitteldeutsche und der saarländische Verkehrsverbund schaffen mit dem "Plus Bus"-System ein neues Angebot. Buslinien verkehren in ländlichen Regionen so regelmäßig und so getaktet, dass Anschlüsse an Regionalzüge zuverlässig klappen. Eine weitere Idee ist das sogenannte Flügelkonzept. Darunter versteht man einen Zug, der an Knotenpunkten geteilt wird und mehrere Ziele ansteuert. Die Bayrische Oberlandbahn erreicht so von München mit einem Zug Lenggries, Tegernsee und Bayrischzell.