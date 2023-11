Das Gute zum Wochenende: Wiederverwenden statt wegwerfen

Guten Morgen,

auf "Black Friday" folgt heute der "Kauf-nix-Tag" - ein Protesttag, der zu einem 24-stündigen Kaufverzicht aufruft. 1992 vom kanadischen Künstler Ted Dave als "Buy Nothing Day" ins Leben gerufen, macht die Aktion auf die negativen Folgen des Konsumrauschs für Umwelt und Menschen aufmerksam. Produktion, Verpackung und Transport der Waren verursachen enorme Emissionen und Unmengen von Müll. Viele Konsumgüter halten nicht lange und werden bald entsorgt und ersetzt.

Die EU-Kommission schätzt, dass jedes Jahr 30 Millionen Tonnen Müll entstehen, weil elektronische Produkte entsorgt werden, die eigentlich noch funktionieren. Auch deshalb hat das Europäische Parlament sich diese Woche mit großer Mehrheit für ein Recht auf Reparatur ausgesprochen.

Wiso-Doku: Reparatur statt Tonne 02.10.2023 | 43:12 min

Menschen in der EU sollen es künftig leichter haben, Produkte wie Waschmaschinen, Staubsauger oder Smartphones reparieren zu lassen. Gut für die Umwelt, aber auch für den Geldbeutel: Die EU-Kommission schätzt, dass Verbraucher*innen jährlich etwa zwölf Milliarden Euro sparen könnten, wenn sie ihre Geräte reparieren, statt sie neu zu kaufen.

Die französische Genossenschaft "Commown" arbeitet bereits seit einigen Jahren nach diesen Prinzipien. Statt Smartphones, Laptops usw. zu verkaufen, werden sie vermietet. Kund*innen erhalten dafür unbegrenzt technischen Support, Reparaturen und Ersatzgeräte. Um sie zu motivieren, die Geräte möglichst lange zu nutzen, sinkt die Miete mit jedem Jahr, das ein Gerät genutzt wird.

plan b: Schatzsuche im Schrott 29.06.2023 | 29:45 min

Die Idee dahinter: elektronische Geräte nicht als Konsumware, sondern als gemeinsames Gut zu betrachten. Commown ist überzeugt, dass alle Menschen davon profitieren, wenn dieses Gut möglichst langlebig und nachhaltig ist.

Seit einigen Jahren erfreut sich bei uns auch der "Cyber Monday", das Online-Pendant zum Black Friday, immer größerer Beliebtheit. Der Online-Versandhandel verursacht allerdings auch riesige Mengen Verpackungsmüll: Jedes Jahr fällt allein in Deutschland in diesem Bereich knapp eine Million Tonnen Müll an. Das entspricht etwa dem Gewicht von 100 Eiffeltürmen.

Was tun gegen diese Müllberge? Marc Engelmann aus Hamburg hatte eine simple wie einleuchtende Idee: Bestellungen nicht in Einweg-Pappkartons zu verpacken, sondern in Mehrwegtaschen zu verschicken. Sein Start-Up Boomerang macht genau das und arbeitet bereits mit einigen Onlinehändlern zusammen.

plan b: Mit smarten Ideen Müllberge verringern 07.12.2023 | 29:42 min

Diese kreativen Ideen gegen Verschwendung stecken noch in den Kinderschuhen, sind aber vielversprechend. Wenn recyceln und reparieren statt wegwerfen und neu kaufen zum Standard werden, können alle davon profitieren.

Ein schönes Wochenende wünscht

Clemens von Cramon, online-Redakteur plan b

Was noch gut war diese Woche

Preis für kompostierbare Gemüsenetze: Europaweit werden durch Kunststoffnetze jährlich 2.500 Tonnen Plastikmüll produziert. Eine Firma aus Sachsen-Anhalt geht da einen anderen Weg. "meshpack" stellt Netze für Zwiebeln und Co. aus Maisstärke her. Diese sind nach acht Wochen im Kompost vollkommen abgebaut. Für diese Innovation wurde die Firma auf dem ostdeutschen Wirtschaftsforum zum "Unternehmen des Jahres" gekürt.

Sag hallo gegen die Einsamkeit: Vor allem in der dunklen Jahreszeit kämpfen die Menschen gegen die Einsamkeit. Die WHO stellte fest, dass Menschen ohne starke soziale Kontakte ein höheres Sterberisiko haben, da sie krankheitsanfälliger seien. Eine schwedische Kleinstadt will jetzt die Stimmung ihrer Einwohner heben. Mit der Kampagne "Säg hej!" (Sag hallo) sollen die Menschen einander grüßen, auch wenn sie sich nicht kennen, um so die Interaktion zu fördern.

Fast eine Woche grüne Energie: Portugal ist es gelungen, den Energiebedarf des Landes an sechs Tagen am Stück nur mit erneuerbaren Energien zu stillen. Ein Rekord für das Land. Gaskraftwerke waren nur als Back-up im Einsatz und wurden nicht gebraucht. Auch der Gesamtverbrauch von Gas ist im Vergleich zum Vorjahr um knapp 40 Prozent gesunken. Bis 2050 will Portugal klimaneutral werden.

Ihre Portion Konstruktives am Wochenende

Was tun Dörfer und Kleinstädte, um wieder attraktiver zu werden, damit mehr Menschen aufs Land ziehen? Neue Ideen für ein aktives Miteinander und zur Verbesserung der Lebenssituation in ländlichen Gebieten in unserem neuen plan b-Film: Power für die Provinz

plan b: Power für die Provinz 25.11.2023 | 29:45 min

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.