Tiefgaragen als Wärmeversorger: Autos mit heißen Motoren geben Wärme an die Bodenumgebung und sogar an das Grundwasser ab. Forschende der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg haben 31 Tiefgaragen in österreichischen, schweizerischen und deutschen Tiefgaragen untersucht. Öffentliche Tiefgaragen in Berlin sind dabei häufig nah am Grundwasser. Laut Berechnungen geben die Fahrzeuge so viel Wärme ab, dass in der Hauptstadt per Wärmepumpe über 14.500 Haushalte mit Heizungswärme von Autos versorgt werden könnten.