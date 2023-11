Artensterben: Europas Tier- und Pflanzenwelt enorm bedroht

Die Zahl vom Aussterben bedrohter Arten wächst stetig – Und rasanter als bisher angenommen. Eine neue Studie zeigt alarmierenden Zahlen. 09.11.2023 | 1:37 min

Viele Arten in Europa vom Aussterben bedroht

Eine jetzt im Fachjournal "Plos One" erscheinende Studie hat sich die Flora und Fauna in Europa genauer angesehen. Die Faktoren für das große Sterben seien nach wie vor die Veränderungen der landwirtschaftlichen Bodennutzung, die zum Verlust von Lebensräumen führen: die Übernutzung biologischer Ressourcen, Umweltverschmutzung sowie der weitere Ausbau von Wohn- und Gewerbegebieten.

Bis 2030 das Artensterben stoppen, 30 Prozent der Erdoberfläche zu Naturschutzzonen erklären – Ziele der UN-Biodiversitätskonferenz in Montreal. Ist das realistisch? 16.12.2022 | 5:13 min

Dazu komme der Klimawandel oder invasive Arten, die heimische verdrängten . Anhand besserer Daten kommen die Forscher*innen zu einem klaren Urteil. Jede fünfte Pflanzen- oder Tierart in Europa ist vom Aussterben bedroht. Das liegt nochmal klar oberhalb der Schätzungen des Weltbiodiversitätsrates von 2019. In der Forschungsgemeinde wird die Arbeit gelobt. Die bessere Datengrundlage spreche dafür, dass die neue Studie näher am wirklichen Ausmaß des Verlusts an Artenvielfalt liegt als alle Schätzungen zuvor.

So alarmierend der Befund auch sei, erklärt etwa Prof. Matthias Glaubrecht, Projektleiter zur Analyse des Biodiversitätswandels an der Universität Hamburg, die Studie sei schlüssig.

Erklärt im 3D Studio: Bis zu neun Millionen Tier- und Pflanzenarten soll es auf der Erde geben. Doch es werden immer weniger. Mindestens eine von acht Arten ist bereits in Gefahr. 29.11.2022 | 0:53 min

Globales Ökosystem unter doppeltem Beschuss

Noch immer seien weite Teile der globalen Flora und Fauna nicht erforscht. Es fehle an Wissen und Daten, so der Tenor in der Wissenschaft. Selbst für Europa, das besser dasteht. Es gebe noch immer zu wenig systematische Forschung in einem Bereich, in dem es um unsere Lebensgrundlage gehe, also auch um unser Überleben, erklärt Prof. Glaubrecht weiter.