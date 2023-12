Das Gute zum Wochenende: Klimaschonend europaweit unterwegs

es gibt sie also doch noch, die guten Nachrichten für Reisefreudige und Bahnfans. Mit der neuen Fahrplanänderung vom 10. Dezember steht fest: In Berlin einschlafen und in Paris aufwachen - das geht wieder. Seit vergangenem Montag rollen erstmals seit 2014 wieder Nachtzüge mit Schlafwagen vom Berliner Hauptbahnhof in Richtung der französischen Hauptstadt. Gehalten wird in Halle, Erfurt, Frankfurt und Straßburg. Neu auf dem Fahrplan ist auch eine Verbindung von Berlin nach Brüssel.