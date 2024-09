Das Gute zum Wochenende: Nüchtern auf der Wiesn - das geht!

Die Veränderung ist im Bierland Bayern überall zu spüren. In München hat in diesem Sommer der erste alkoholfreie Biergarten eröffnet. Früher wäre dies ein Tabubruch gewesen, heute ist es ein zeitgemäßes Angebot. Einer Münchner Traditionsbrauerei wird ihr neues "Augustiner Alkoholfrei Hell" förmlich aus der Hand gerissen, sodass die Produktion nicht mehr nachkommt. Und die alkoholfreie Bierwelle schwappt auch weiter in die Provinz. Im fränkischen Hilpoltstein bietet der alteingesessene Gasthof "Zur Sägemühle" nur noch Alkoholfreies an: Nicht nur 30 Sorten Bier ohne Prozente gibt es dort, sondern auch alkoholfreie Schwarzwälder Kirschtorte.