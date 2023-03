Pflanzenwurzeln als Lebensspender: Ein Forscherteam der Universität Göttingen hat die Bedeutung von Pflanzenwurzeln für das Leben im Boden untersucht, insbesondere in den Tropen. Die Studie umfasste sowohl Regenwald als auch Gummi- und Ölplantagen in Sumatra. So fanden sie heraus, dass ohne lebende Wurzeln die Anzahl der Kleinstlebewesen, wie zum Beispiel Regenwürmer im Regenwald, um 42 Prozent und in den Plantagen um 30 Prozent abnimmt. Damit bietet die Studie neue Erkenntnisse, um nachhaltige Agrarlandschaften in den Tropen zu entwickeln.