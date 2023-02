Das Gute zum Wochenende : Umdenken für die nächste Generation

Es tut sich was, auch bei uns. Aber in Deutschland werden täglich noch immer knapp 50 Hektar für Siedlungs- und Verkehrsflächen zubetoniert, Tendenz nur leicht sinkend. Diese Fläche entspricht einer Verkaufsfläche von 29 schwedischen Möbel-Märkten pro Tag. Und die derzeitige Bundesregierung, allen voran ihr Verkehrsminister, will viele Milliarden in den großflächigen Autobahnausbau stecken. Walisische Ministerien und Entscheidungsgrundlagen für die Zukunft klingen da doch irgendwie zukunftsweisender. Ok, vielleicht ist Wales nur ein kleines Land, aber auch von Kleinen lässt sich gelegentlich Großes lernen.