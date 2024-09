Update am Morgen: Süchtig auf Rezept

Guten Morgen,

am Anfang war der Schmerz. Dann gab es Oxycodon und die Ärzte verschrieben das opioidhaltige Arzneimittel in Massen. Viele Schmerzpatienten wurden abhängig - und nahmen schließlich noch ganz andere Drogen. Vom Kranken zum Junkie, vom Medikament zur Opioidkrise, die Hunderttausende Tote fordert - das ist bis hierhin eine Geschichte aus den USA . Aber kann das in Deutschland auch passieren?

Fest steht: Die Zahl der Verordnungen von Opioid-Schmerzmitteln hat sich seit den 1990er Jahren mehr als verdreifacht. Auch Oxycodon wird häufiger eingesetzt. Deutschland gehört zu den Ländern mit dem höchsten Pro-Kopf-Verbrauch an Opioid-Schmerzmitteln, liegt zwischenzeitlich sogar vor den USA. Die Sucht auf Rezept, sie ist wohl längst in Deutschland angekommen.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Echtes Bild vom Krieg: Die ukrainische Staatsführung will der russischen Bevölkerung ein realistisches Bild vom Kriegsgeschehen verschaffen und damit die kremltreue Propaganda im Nachbarland aushebeln. "Für uns ist es wichtig, dass sich die Wahrnehmung des Krieges in Russland verschlechtert", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj. Die russische Gesellschaft müsse erfahren, welche negativen Ergebnisse die Politik von Kremlchef Wladimir Putin habe.

Was heute noch wichtig ist

IAA Transportation startet in Hannover: In diesem Jahr sind laut Veranstalter mehr als 1.650 Aussteller aus 41 Ländern bei der Messe für Logistik, Nutzfahrzeuge und den Transportsektor dabei. Besonders Elektro-Fahrzeuge dominieren in diesem Jahr an den Ständen.