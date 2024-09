Grenzkontrollen in Deutschland: So ist die Lage vor Ort

Seit heute Nacht werden an allen deutschen Außengrenzen Kontrollen durch die Bundespolizei durchgeführt. Die Kontrollen sind zunächst auf sechs Monate begrenzt.

Sie heißt ausgerechnet Europabrücke, biegt sich imposant über den Rhein und verbindet nicht nur Straßburg und Kehl in Baden-Württemberg, sondern Frankreich und Deutschland. Eine geschwungene Stahlkonstruktion, erbaut im Jahr 1960 als Symbol der Einigung des Kontinents. Inschriften europäischer Autoren säumen ihre Steele, denn Europa soll Vielfalt sein und trotzdem eine gemeinsame Identität.

Von heute an werden die Grenzkontrollen zu Deutschlands Nachbarländern erheblich ausgeweitet. In Berlin geht die Diskussion über den Asyl-Kurs weiter.

Polizei winkt verdächtige Personen an der Grenze raus

Auf der Europabrücke parken Polizeiautos der Bundespolizei. Passierende Fahrzeuge werden abgecheckt. Wenn ein Insasse als "verdächtig-eingestufte Person" gesehen wird, bekommt ein zweites Polizistenteam per Head-Set diese Information und winkt das Auto hundert Meter weiter heraus.

Dieter Hutt von der Bundespolizeiinspektion in Offenburg hat seit den frühen Morgenstunden in Kehl Dienst. Er kennt die Abläufe genau und führt mit seinem Team anhand eines Lagebildes diese "flexible Kontrollen" durch:

Man muss sich das so vorstellen: Es kommen Fahrzeuge aus Frankreich an. Wir haben dann Fahrzeuge positioniert, die entsprechende Informationen weitergeben und wenn das Klientel interessant ist, fahren Streifenfahrzeuge hinterher.

"Smarte Kontrollen" an der französischen Grenze

An der insgesamt 455 km langen deutsch-französischen Grenze sind Kontrollen seit dem 7. Juni Routine. Zu der Europameisterschaft sind sie eingeführt und im Anschluss für die Olympischen Spiele aufrechterhalten worden. Und nun geht es in die Verlängerung: Für ein weiteres halbes Jahr - bis auf weiteres.

Neu sei, so die Beamten, dass es sich um sogenannte "smarte Kontrollen" handelt, also nur stichprobenartige. Laut Polizeimann Hutt werten die Beamte dafür Lagebilder aus und vertrauen auf ihr "gutes Gespür", das sie sich über die Jahre angeeignet hätten. Denn viele der Einsatzkräfte waren zuvor in der Binnengrenzfahndung aktiv.