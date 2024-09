Faeser: Grenzkontrollen notwendig, Kapazitäten am Limit

Nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag von Solingen bringt die Regierung heute ein Sicherheitspaket in den Bundestag ein. Geplant ist unter anderem ein Messerverbot in Zügen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser SPD ) hat in einem Schreiben an die EU -Kommission die Ausweitung der Kontrollen auf alle deutschen Grenzen eindringlich mit der Migrations- und Sicherheitslage gerechtfertigt. Die Ressourcen von Bund und Ländern zur Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen seien "nahezu erschöpft" und stießen "an die Grenzen des Leistbaren", schrieb Faeser. Eine "Überforderung des (solidarischen) Gemeinwesens" müsse verhindert werden.

Faeser schrieb in dem Papier, das auf den Montag datiert ist, also den Tag, an dem die Ministerin die Ausweitung der Grenzkontrollen angekündigt hatte:

Die Ankündigung von Innenministerin Nancy Faeser, ab Mitte September Kontrollen an allen deutschen Grenzen durchzuführen, löst in Polen und Österreich heftige Kritik aus.

Faeser kritisiert Dublin-System und fordert Reformen

Sie kritisierte dabei auch "die zunehmende Dysfunktionalität" des sogenannten Dublin-Systems in Europa - also die Vereinbarung, dass Flüchtlinge in dem Land ihren Asylantrag stellen müssen, wo sie als erstes europäischen Boden betreten. Die Ministerin appellierte an Brüssel, "dass wir gemeinsam weiterhin energisch und kraftvoll daran arbeiten, hier sichtbare und rasche Fortschritte zu erzielen".