Update am Abend: Sperrminorität, Brombeeren und Söder

Sowohl in Thüringen als auch in Sachsen wird die Bildung einer Koalition äußerst schwierig. Für die CDU ist in beiden Bundesländern klar: Eine Koalition ohne die AfD funktioniert im Umkehrschluss nur, wenn das Bündnis Sahra Wagenknecht ( BSW ) einer der Koalitionspartner wird. Zumindest in Sachsen bieten sich mehrere Optionen in einer Dreierkoalition: Zusammenschlüsse mit dem BSW und dann entweder SPD Grünen oder Linken hätten eine Mehrheit im Landtag. Aber würde eine Koalition mit dem BSW wirklich funktionieren?