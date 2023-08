Update am Morgen : Verteilungskampf ums Wasser

Am Dienstag scheint im Süden die Sonne. Dabei ist es bei 30 bis 35 Grad schwülheiß, mit teils starker, teils extremer Wärmebelastung. In der Mitte und im Norden gibt es bei 23 bis 30 Grad neben viel Sonne auch einige Wolken. Nur sehr vereinzelt entwickeln sich Schauer, am ehesten in den östlichen Mittelgebirgen, vielleicht auch an den Küsten.