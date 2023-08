Seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 wurden in russischen Schulen mehrere Neuerungen eingeführt, die Patriotismus vermitteln sollen. So beginnt die Schulwoche in Russland mit dem Spielen der Nationalhymne und dem Hissen der Flagge. Zudem wurde bereits ein Fach eingeführt, in dem unter anderem die Offensive in der Ukraine thematisiert werden soll.