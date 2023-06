Russische Junarmija : Wo Kinder lernen, für Moskau zu sterben

Beispielhaft dafür ist das Gymnasium Nr. 36 in Rostow am Don. Jede Woche findet dort eine Parade im Miniaturformat stand, Mitglieder der Junarmija marschieren dabei vor versammelter Schülerschaft mit der russischen Fahne. Auf Initiative des Kreml muss seit September 2022 jeder in der Schule an so einer Zeremonie teilnehmen. Die Schüler sollen die Symbole des Staates verinnerlichen - und auf Linie gebracht werden.