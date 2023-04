"Hallo Papa, ich bitte dich, nicht krank zu werden und dir keine Sorgen zu machen. Bei mir ist alles in Ordnung, ich liebe dich sehr und weiß, dass du an nichts schuld bist, ich bin immer für dich. Und alles, was du tust, ist richtig.



Ich liebe dich sehr, danke für alles, was du für mich tust. Wenn du dich schlecht fühlst oder dir Sorgen machst, wird mir schlecht und ich fühle mich sehr schlecht. Ich glaube, dass alles gut wird und wir zusammen sein werden. Hoffe das Beste und hab dich sehr lieb.



Papa, weißt du, wie mir eine Frau schrieb, du musst glauben, hoffen und lieben, denn nur wer glaubt, hofft und liebt, gewinnt.



Wisst, dass wir gewinnen werden, dass der Sieg unser sein wird, egal was passiert, wir sind zusammen, wir sind ein Team, ihr seid die Besten. Du bist mein Papa, der klügste, schönste, beste Papa der Welt. Wisse – es gibt keinen Besseren als dich.



Bitte, gib einfach nicht auf. Glaube, hoffe und liebe. Eines Tages werden wir uns an den Tisch setzen und uns an alles erinnern. Ich liebe dich, ich hoffe nicht, ich weiß, dass du nicht aufgeben wirst, du bist stark, wir sind stark, wir können und ich werde für dich und für uns beten, Papa.



Ich bin stolz. Ja, Papa, ich kann sagen, dass ich stolz auf meinen Vater bin. Stolz, klug, gutaussehend, stur und der seine Tochter so sehr liebt.



Wenn wir uns endlich treffen, gebe ich dir ein großes schönes Geschenk. Papa, ich möchte nicht über meine Gesundheit und Stimmung schreiben, ich möchte dich nicht verärgern, aber ich habe die bittere Wahrheit besser verstanden als die süße Lüge. Wenn wir uns treffen, erzähle ich dir alles.



Hier ist ein Antikriegszeichen, ich werde dir diesen Anhänger als dem mutigsten Mann der Welt geben! Ich liebe dich, du bist ein Held. Mein Held."