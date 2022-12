Die SMS war in der Ära vor Whatsapp und Co. aber nicht nur bei jungen Leuten populär. So kommunizierte Altkanzlerin Angela Merkel (Jahrgang 1954) oft mit anderen Politikern per SMS, wie der ehemalige Außenminister Guido Westerwelle (FDP) der schwarz-gelben Koalition 2010 erklärte: "Wir simsen, was das Zeug hält."