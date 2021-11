Mangel an Winterkleidung für Obdachlose

Die Regale bei Deutschlands größter Kleiderkammer am Hamburger Hafen sind teilweise leer. Im Frühjahr und im Lockdown waren die Lager noch voll, nun fehlt es an allen Ecken und Enden. Es fehlt besonders an Winterkleidung.

