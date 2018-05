Seit der ersten Sendung 1998 ist Babette von Kienlin das Gesicht der "drehscheibe" und moderiert das tägliche Ländermagazin.

Noch während ihres Journalistik-Studiums an der Ludwig-Maximilians-Universität in München begann bereits die Karriere als Moderatorin beim Privatsender Tele 5. Schon bald wurde sie fürs ZDF entdeckt und moderierte neben der wissenschaftlichen Unterhaltungssendung "Knoff-Hoff-Show" Sendungen wie das Sonntagskonzert, Starparade, Mona Lisa, hallo deutschland und den jährlich vom Bundespräsidenten ausgeschriebenen "Deutschen Zukunftspreis". Ihr Volontariat absolvierte Babette von Kienlin im ZDF-Auslandsstudio London.

Neben ihrer Tätigkeit für das ZDF arbeitete sie als Gastdozentin an der Münchner Hochschule für Film und Fernsehen.

Seit 2002 ist Babette von Kienlin ehrenamtlich als Botschafterin der Bärenherz Stiftung tätig, einem Kinderhospiz in Wiesbaden.

Babette von Kienlin überzeugt durch Natürlichkeit, Spontaneität und ihren unverwechselbaren Charme. Von den Zuschauern wurde sie deshalb schon vor Jahren zur beliebtesten Programm-Moderatorin des ZDF gewählt.