Donald Trump gewinnt die Wahl in den USA

Donald Trump wird der neue Präsident von dem Land USA. Der Präsident ist der Chef von der Regierung. USA ist die Abkürzung für: United States of America. Das spricht man: Juneitet Stäits off Ämärika

So funktioniert die Wahl

Die Wahl-Leute sind aus den Bundes-Staaten der USA.

Wenn eine Partei in einem Bundes-Staat die Wahl gewinnt,

bekommt sie die Stimmen von allen Wahl-Leuten in dem Bundes-Staat.

Wer am Ende mehr als die Hälfte aller Wahl-Leute in den USA hat, gewinnt die Wahl.

Das bedeutet:

Ein Kandidat braucht mindestens 270 Stimmen, um die Wahl zu gewinnen.