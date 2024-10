In dem Land USA finden am 5. November Wahlen statt. Wie funktioniert das Wahlsystem der USA?

Wie wählen die Menschen in den USA?

Das Weiße Haus. Hier regiert der Präsident von dem Land USA. Quelle: picture alliance/dpa/Arno Burgi

In dem Land USA finden am 5. November Wahlen statt.

Dann wählen die Menschen in den USA einen neuen Präsidenten.

Der Präsident der USA wird alle 4 Jahre gewählt.

Die Wahl in den USA ist in zwei große Abschnitte unterteilt:

Die Vorwahlen am Anfang des Wahl-Jahres

Die Präsidentschafts-Wahl im November

Dieser Text erklärt, wie die Wahl in den USA funktioniert.

Wer darf wählen?

Wählen darf jeder, der:

eine amerikanische Staats-Bürgerschaft hat,

mindestens 18 Jahre alt ist,

in einem der 50 Bundes-Staaten der USA wohnt

oder in der Hauptstadt Washington wohnt.

Es dürfen auch Amerikaner wählen, die im Ausland leben.

Die Vorwahlen

Die Vorwahlen finden immer zu Beginn eines Wahl-Jahres statt.

Bei den Vorwahlen treten die Parteien noch nicht gegeneinander an.

Die Vorwahlen sind in jedem Bundes-Staat der USA unterschiedlich.

Das Ziel ist aber immer das gleiche:

Bei den Vorwahlen wählen die Menschen die Präsidentschafts-Kandidaten der Parteien.

In den USA gibt es viele Parteien.

Die beiden wichtigsten Parteien sind:

die Demokratische Partei

die Republikanische Partei

Man sagt auch Demokraten und Republikaner zu den Anhängern der Parteien.

Die Vorwahlen starteten im Januar und gingen bis Juni 2024.

Sie sind also schon vorbei.

Die Präsidentschafts-Kandidatin der Demokraten heißt: Kamala Harris.

Der Präsidentschafts-Kandidat der Republikaner heißt: Donald Trump.

Die Wahl im November

Der Wahl-Tag ist der 5. November.

In jedem Bundes-Staat gehen die Menschen am 5. November wählen.

Dann wählen die Amerikaner ihren neuen Präsidenten oder ihre neue Präsidentin für die nächsten 4 Jahre.

Die Wahl ist indirekt.

Das heißt:

Die Menschen wählen den Präsidentschafts-Kandidaten nicht direkt.

Sie wählen Wahl-Leute.

Die Wahl-Leute stehen stellvertretend für einen Präsidentschafts-Kandidaten.

Insgesamt gibt es in den USA 538 Wahl-Leute.

Die Wahl-Leute verteilen sich auf alle 50 Bundes-Staaten und den District of Columbia (Washington D.C.).

Jeder Bundes-Staat in den USA hat mindestens 3 Wahl-Leute.

Je mehr Menschen in einem Bundes-Staat wohnen, desto mehr Wahl-Leute hat er.

Der Bundes-Staat mit den meisten Wahl-Leuten ist Kalifornien.

Bundes-Staaten mit den wenigsten Wahl-Leuten sind zum Beispiel Alaska, Delaware oder Vermont.

Das Wahl-System ist besonders.

In fast allen Bundes-Staaten gilt: "Winner-Takes-All".

Auf Deutsch heißt das: Der Sieger bekommt alles.

Das heißt:

Wenn eine Partei in einem Bundes-Staat die Wahl gewinnt, bekommt sie die Stimmen von allen Wahl-Leuten in dem Bundes-Staat.

Beispiel:

Ein Bundes-Staat hat 10 Wahl-Leute.

Wenn die meisten Menschen in diesem Staat für den demokratischen Kandidaten stimmen, bekommt der demokratische Kandidat alle 10 Wahlleute.

Das bedeutet:

Der republikanische Kandidat bekommt keinen der Wahl-Leute.

Auch wenn fast genauso viele Menschen für ihn gestimmt haben.

Wer am Ende mehr als die Hälfte aller Wahl-Leute in den USA hat, gewinnt die Wahl.

Im Januar wird der neue Präsident der USA offiziell vorgestellt.

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.