Die Menschen in den USA wählen am 5. November einen neuen Präsidenten. Die Menschen können zwischen der Demokratin Kamala Harris und dem Republikaner Donald Trump wählen.

Wen können die Menschen in den USA wählen?

Der Republikaner Donald Trump und die Demokratin Kamala Harris. Quelle: picture alliance/dpa/AP/Mark Schiefelbein/Alex Brandon

Wer ist Kamala Harris?

Privatleben:

Kamala Harris wurde 1964 im Bundes-Staat Kalifornien geboren.

Ihr Vater stammt aus Jamaika und ihre Mutter aus Indien.

Ihre Eltern sind vor langer Zeit in die USA gezogen.

Harris ist oft mit ihren Eltern zu Protesten von Bürger-Rechtlern gegangen.

Bürger-Rechtler setzen sich für die Rechte von Menschen ein.

Harris hat später Politik, Wirtschaft und Recht studiert.

Kamala Harris ist seit 2014 verheiratet.

Ihr Ehemann heißt: Douglas Emhoff.

Douglas Emhoff hat zwei Kinder.

Harris ist die Stief-Mutter der beiden Kinder.

Sie hat keine eigenen Kinder.

Politische Laufbahn:

Kamala Harris hat als Staats-Anwältin in der Stadt San Francisco gearbeitet.

2017 wurde sie in den Senat gewählt.

Der Senat ist ein Teil des Parlamentes in den USA.

2021 wurde Kamala Harris Vize-Präsidentin der USA.

Sie ist die erste schwarze Frau als Vize-Präsidentin der USA.

Die Vize-Präsidentin ist die Vertretung für den Präsidenten.

Der aktuelle Präsident ist Joe Biden.

Jetzt will Kamala Harris Präsidentin werden.

Im Juli hat Joe Biden gesagt:

Er will nicht noch einmal Präsident werden.

Danach wurde Kamala Harris Präsidentschafts-Kandidatin für die Demokraten.

Wenn sie Präsidentin wird, wäre sie die erste Frau in diesem Amt.

Wer ist Donald Trump?

Privatleben:

Donald Trump wurde 1946 in New York geboren.

Sein Vater war Bau-Unternehmer und handelte mit Gebäuden.

Als Trump 13 Jahre alt war, schickten ihn seine Eltern auf eine Militär-Schule.

Später hat Donald Trump Wirtschaft studiert.

Dann hat er das Unternehmen von seinem Vater übernommen.

Trump ist verheiratet.

Seine Frau heißt: Melania Trump.

Er hat 5 Kinder aus 3 Ehen.

Politische Laufbahn:

Donald Trump war schon mal Präsident der USA.

2016 hat Trump die Wahl gewonnen.

Er war dann von 2017 bis 2021 Präsident.

Sein Motto ist: "Make America Great Again"

Das heißt übersetzt: "Macht Amerika wieder großartig."

2020 war die nächste Wahl.

Donald Trump wollte wieder Präsident werden.

Aber er hat die Wahl verloren.

Joe Biden hat die Wahl gewonnen und ist Präsident geworden.

Das hat Donald Trump nicht akzeptiert.

Er hat gesagt: Das war Betrug.

Gerichte haben das untersucht.

Die Gerichte sagen: Es gibt keine Beweise für Betrug.

Das Ergebnis von der Wahl ist richtig.

Donald Trump hat verloren.

Seit dem Ende seiner Zeit als Präsident gibt es viele Untersuchungen gegen Trump.

Er soll mehrfach gegen Gesetze verstoßen haben.

In einigen Fällen haben Gerichte schon gesagt: Trump ist schuldig.

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.