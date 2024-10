Was den Republikanern wichtig ist

Im Wahl-Kampf in den USA gibt es viele Themen. Die Parteien haben unterschiedliche Ansichten zu den Themen. Dieser Artikel erklärt, was der Republikanischen Partei wichtig ist.

Eine Wahlkampfveranstaltung der Republikaner. Quelle: picture alliance/dpa/AP/Alex Brandon

Wichtige Themen im Wahl-Kampf in den USA sind:

Migration

Abtreibung

Wirtschaft

Das zeigen Umfragen vor der Wahl.

Dieser Artikel erklärt, was die Republikanische Partei zu den Themen sagt.

Die Republikanische Partei nennt man auch: die Republikaner.

Die Republikaner stehen für konservative Werte.

Das bedeutet:

Die Republikaner möchten, dass viele Dinge so bleiben, wie sie sind.

Sie sind oft streng bei Themen wie Migration und Abtreibung.

Bekannte Politiker der Republikaner sind:

Donald Trump

George W. Bush

Migration

Ein wichtiges Thema für die Republikaner ist Migration.

Migration bedeutet:

Menschen gehen in ein anderes Land, um dort zu leben.

Sie verlassen ihr Heimat-Land aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel:

Armut

Krieg

Viele Menschen kommen irregulär in die USA.

Irregulär bedeutet: Die Menschen haben keine Erlaubnis von den Behörden.

Sie dürfen nicht in dem Land sein.



Die Menschen kommen zum Beispiel aus den Ländern:

Mexiko

Guatemala

El Salvador

Die meisten Menschen kommen durch Mexiko in die USA.

Die USA und Mexiko haben eine gemeinsame Grenze.

Die Lage an der Grenze ist sehr schwierig.

Die Menschen müssen an der Grenze lange warten.

Sie haben dort keine Unterkunft und nur wenig zu essen und zu trinken.

Trump spricht sehr oft schlecht über Migranten.

Trump will, dass weniger Menschen aus anderen Ländern in die USA kommen.

Er will strengere Regeln, wer in die USA darf.

Außerdem will er viele Menschen zurück in ihr Heimat-Land schicken.

Abtreibung

Viele Republikaner in den USA sind gegen Abtreibung.

Das heißt: Sie wollen, dass Frauen einen Fötus nicht abtreiben dürfen.

Ein Fötus ist ein ungeborenes Baby im Bauch der Mutter.

Fötus sagt man ab der 9. Woche der Schwangerschaft.

Vorher nennt man es Embryo.



Zum Beispiel:

Sie ist noch sehr jung.

Sie ist krank.

Sie hat kein Geld, um ein Kind zu versorgen.

Die Schwangerschaft ist nach einer Vergewaltigung passiert. Es gibt viele Gründe, warum eine Abtreibung für eine Frau wichtig sein kann:Zum Beispiel:

Das Recht auf Abtreibung schützt die Gesundheit und Freiheit der Frau.

Ohne dieses Recht müssen Frauen ein Kind bekommen, auch wenn sie es nicht können oder wollen.

Bis 2022 gab es im ganzen Land USA ein Recht auf Abtreibung.

Diese Regel wurde geändert:

Abtreibung ist nicht mehr im ganzen Land erlaubt.

Jeder Bundes-Staat entscheidet selbst, ob und bis wann Abtreibung erlaubt ist.

In vielen Bundes-Staaten ist Abtreibung jetzt verboten.

Trump will diese Regelung beibehalten.

Die Bundes-Staaten sollen selbst entscheiden.

Wirtschaft

Donald Trump kritisiert immer wieder die Wirtschafts-Politik des aktuellen Präsidenten Joe Biden.

Donald Trump sagt:

Der Wirtschaft in den USA geht es schlecht.

Er sagt: Daran sind Joe Biden und Kamala Harris schuld.

Und er sagt:

Die USA geben zu viel Geld aus.

Dadurch gibt es eine hohe Inflation.

Inflation bedeutet:

Die Preise zum Beispiel für Lebensmittel steigen.

Man kann weniger für sein Geld kaufen.

Die Inflation in den USA ist zwar gesunken.

Die Preise sind aber immer noch sehr hoch.

Das ist für viele Menschen in den USA ein großes Problem.

Trump konzentriert sich vor allem auf die USA.

Er will zum Beispiel mehr Zoll auf Produkte aus dem Ausland.

Der Zoll ist ein Geld-Betrag.

Zoll ist etwas Ähnliches wie Steuern.

Unternehmen aus dem Ausland müssen Zoll bezahlen, wenn sie Waren in den USA verkaufen wollen.

Das sind zum Beispiel Autos.



Trump sagt auch:

Er will Deutschland und anderen Ländern Arbeitsplätze wegnehmen.

Er will zum Beispiel, dass deutsche Firmen in die USA umziehen.

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.