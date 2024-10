Im Wahl-Kampf in den USA gibt es viele Themen. Die Parteien haben unterschiedliche Ansichten zu den Themen. Dieser Artikel erklärt, was der Demokratischen Partei wichtig ist.

Was den Demokraten wichtig ist

Eine Wahlkampfveranstaltung der Demokraten. Quelle: picture alliance/dpa/AP/Charlie Neibergall

Wichtige Themen im Wahl-Kampf in den USA sind:

Migration

Abtreibung

Wirtschaft

Das zeigen Umfragen vor der Wahl.

Dieser Artikel erklärt, was die Demokratische Partei zu den Themen sagt.

Die Demokratische Partei nennt man auch: die Demokraten.

Die Demokraten wollen oft Dinge verändern.

Sie wollen das Leben von allen Menschen verbessern.

Sie wollen zum Beispiel:

bessere Gesundheits-Versorgung,

mehr Umwelt-Schutz,

mehr Rechte für Minderheiten

Bekannte Politiker der Demokraten sind:

Kamala Harris

Joe Biden

Barack Obama

Migration

Migration bedeutet:

Menschen gehen in ein anderes Land, um dort zu leben.

Sie verlassen ihr Heimat-Land aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel:

Armut

Krieg

Viele Menschen kommen illegal in die USA.

Illegal bedeutet: Die Menschen haben keine Erlaubnis von den Behörden.

Sie dürfen nicht in dem Land sein.

Illegale Migration ist in vielen Ländern verboten.

Die Menschen kommen zum Beispiel aus den Ländern:

Mexiko

Guatemala

El Salvador

Die meisten Menschen kommen durch Mexiko in die USA.

Die USA und Mexiko haben eine gemeinsame Grenze.

Die Lage an der Grenze ist sehr schwierig.

Die Menschen müssen an der Grenze lange warten.

Sie haben dort keine Unterkunft und nur wenig zu essen und zu trinken.

Kamala Harris sagt:

Wenn sie Präsidentin wird, will sie ein neues Gesetz machen.

Das Gesetz soll die Grenze zu Mexiko sicherer machen.

Abtreibung

Kamala Harris will das Recht auf Abtreibung in den ganzen USA wieder einführen.

Abtreibung bedeutet:

Eine Frau beendet die Schwangerschaft, bevor das Baby geboren wird.

Das kann zum Beispiel in einem Kranken-Haus gemacht werden.

Zurzeit gibt es in den USA viele unterschiedliche Regeln.

Jeder Bundes-Staat darf selbst entscheiden, ob Abtreibung erlaubt ist.

Manche Regeln sind sehr streng und verbieten Abtreibungen.

Kamala Harris will, dass es in allen Bundes-Staaten das gleiche Gesetz gibt.

Im ganzen Land USA sollen Abtreibungen erlaubt sein.





Zum Beispiel:

Sie ist sehr jung.

Sie ist krank.

Sie hat kein Geld, um ein Kind zu versorgen.

Die Schwangerschaft ist nach einer Vergewaltigung passiert. Es gibt viele Gründe, warum eine Abtreibung für eine Frau wichtig sein kann:Zum Beispiel:

Das Recht auf Abtreibung schützt die Gesundheit und Freiheit der Frau.

Ohne das Recht müssen Frauen ein Kind bekommen, auch wenn sie es nicht können oder wollen.

Wirtschaft

Kamala Harris sagt:

Menschen aus der Mittel-Schicht sollen weniger Steuern zahlen.

Mittel-Schicht bedeutet:

Menschen, die nicht arm und nicht reich sind.

Sie haben genug Geld, um gut leben zu können.

Sie können sich Dinge wie eine Wohnung, Essen und Kleidung leisten.

Oft arbeiten diese Menschen in Berufen wie:

Lehrer

Handwerker

Büro-Angestellte

Die Mittel-Schicht ist wichtig für die Wirtschaft, weil diese Menschen viel arbeiten und Steuern zahlen.

Menschen, die viel Geld verdienen, sollen mehr Steuern bezahlen.





Das betrifft zum Beispiel:

Lebensmittel

Mieten für Wohnungen

Arzt-Besuche und Medikamente Außerdem will Kamala Harris, dass die Kosten für Dinge des Alltags sinken.Das betrifft zum Beispiel:

Kamala Harris sagt auch:

Es ist wichtig, mehr Geld für den Klima-Schutz auszugeben.

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.