Wichtige Begriffe zu den USA-Wahlen

Die Bundes-Staaten sind vergleichbar mit den Bundes-Ländern in Deutschland.

Alle 50 Bundes-Staaten sind wichtig für die Wahl.



Viele Bundes-Staaten lassen sich für die Wahl in 3 Kategorien unterteilen:

Blue States

Red States

Blue States

In Blue States sind die Demokraten sehr stark.

Hier gewinnen sie fast immer die Wahl.

Beispiele für Blue States sind New York, Washington und Minnesota.

Red States

In Red States sind die Republikaner sehr stark.

Hier gewinnen sie fast immer die Wahl.

Beispiele für Red States sind Texas und Tennessee.

Swing States

In den Swing States sind die Wahl-Ergebnisse immer sehr knapp.

Manchmal gewinnen die Demokraten und manchmal die Republikaner.

Deshalb sind die Swing States sehr wichtig für die Wahlen.

Wer die Stimmen der Swing States gewinnt, hat gute Chancen die ganze Wahl zu gewinnen.

Beispiele für Swing States sind Arizona, Florida oder Michigan.

Gaza-Streifen

Der Gaza-Streifen ist ein kleines Gebiet am Mittel-Meer.

Es liegt zwischen dem Land Ägypten und dem Land Israel.

Die Hauptstadt heißt Gaza.

Im Gaza-Streifen regiert die Terror-Gruppe Hamas.

Menschen in Israel und im Gaza-Streifen streiten sich um das Gebiet.

Kapitol

Das Kapitol ist ein wichtiges Gebäude in den USA.

Es steht in der Hauptstadt Washington, D.C.

Im Kapitol arbeiten die Politiker des Kongresses der USA.

Der Kongress macht die Gesetze für das ganze Land.

Das Kapitol ist der Ort, wo wichtige Entscheidungen für die USA getroffen werden.

Kongress

Der Kongress der USA ist das Parlament.

Im Parlament machen Politiker die Gesetze für das Land.



Der Kongress besteht aus zwei Teilen:

Das Repräsentanten-Haus
Der Senat



neue Gesetze

Der Kongress entscheidet über wichtige Themen, wie zum Beispiel:

neue Gesetze
Geld für den Staat

Der Kongress arbeitet zusammen mit dem Präsidenten, um das Land zu regieren.

Präsident

Ein Präsident ist der Chef eines Landes.

Er wird von den Menschen gewählt, um das Land zu regieren.



Der Präsident entscheidet zusammen mit anderen Politikern, welche Regeln und Gesetze gelten.

Der Präsident wird in den USA alle 4 Jahre gewählt.

Wahl-Leute

Bei den Wahlen in den USA gibt es Wahl-Leute.

Die Wahl-Leute stehen stellvertretend für einen der beiden Präsidentschafts-Kandidaten.

Die Menschen in den USA wählen die Wahl-Leute.

So wählen sie indirekt den Präsidenten.

Die Wahl-Leute wählen dann später den Präsidenten.

Insgesamt gibt es in den USA 538 Wahl-Leute.

Die Wahl-Leute verteilen sich auf alle 50 Bundes-Staaten und den District of Columbia (Washington D.C.).

Jeder Bundes-Staat in den USA hat mindestens 3 Wahl-Leute.

Je mehr Menschen in einem Bundes-Staat wohnen, desto mehr Wahl-Leute hat er.

Die meisten Bundes-Staaten haben das Prinzip: "Winner Takes All".

Das heißt:

Hat eine Partei in einem Bundes-Staat die meisten Stimmen bekommen, gewinnt sie alle Wahl-Leute in diesem Bundes-Staat.

Am Ende gewinnt der Präsidentschafts-Kandidat die Wahl, der die meisten Stimmen der Wahl-Leute hat.

USA

Die USA sind ein großes Land auf dem Kontinent Nordamerika.

USA ist die Abkürzung für:

United States of America

Das spricht man:

Junaitet Stäits off Ämärika

Auf Deutsch heißt das Land:

Die Vereinigten Staaten von Amerika.

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.