Königin Margrethe dankt ab

von Winnie Heescher 03.01.2024 | 17:25 |

Königin Margrethe kündigte in ihrer Neujahrsansprache an, nach 52 Jahren abdanken zu wollen. Am 14. Januar soll Kronprinz Frederik ihren Platz übernehmen. Ein historischer Moment für Dänemarks Monarchie.