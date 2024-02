"Traumschiff"-Arzt Horst Naumann ist tot

von Yvette Kampfmann 26.02.2024 | 17:10 |

Horst Naumann stand in über 50 Episoden der ZDF-Serie "Das Traumschiff" als Schiffsarzt vor der Kamera. Aber auch als Dr. Römer in der Schwarzwaldklinik bleibt er in Erinnerung.